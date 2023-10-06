Отримання допомоги від партнерів на $115 млрд критично залежить від успішності програми з МВФ — Пишний — Finance.ua
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Отримання допомоги від партнерів на $115 млрд критично залежить від успішності програми з МВФ — Пишний

Казна та Політика
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Отримання допомоги від партнерів на $115 млрд критично залежить від успішності програми з МВФ — Пишний
Отримання допомоги від партнерів на $115 млрд критично залежить від успішності програми з МВФ — Пишний
Успішність виконання програми з Міжнародним валютним фондом не тільки забезпечить фінансову допомогу від МВФ на $15,6 млрд, але й критично важлива для отримання $115 млрд фінансування від партнерів упродовж наступних чотирьох років.
Про це в інтерв'ю Forbes заявив голова Національного банку Андрій Пишний.
Ідеться про $115 млрд міжнародної допомоги Україні за базового сценарію і $140 млрд — за негативного.
«Взаємодія з міжнародними партнерами суттєво прив’язана до програми з МВФ», — наголосив Пишний. Тому Україну не влаштовує нічого, крім 100-відсоткової успішності програми з МВФ, додав він.
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Особливість нинішньої програми з МВФ не тільки в тому, що вона ухвалення для країни в умовах невизначеності (війни), а й у тому, що крім зобов’язань України в ній є зобов’язання наших партнерів, наголосив Пишний.
Другий перегляд програми МВФ має завершитись орієнтовно у грудні, очікує голова Нацбанку. У разі його успішності Україна отримає транш у $900 млн і загальне фінансування Фонду у 2023 році зросте до $4,5 млрд.
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Попри наявність декількох проблем у виконанні програми — питання перевірок бізнесу, закон щодо PEP — Україна не в ідеальній, але в досить непоганій формі, вважає Пишний.
У квітні цього року Україна підписала з МВФ програму розширеного фінансування на 2023−2027 роки на суму $15,6 млрд. Та загалом вона передбачає сукупні потреби України в зовнішньому фінансуванні від партнерів на суму від $114,4 млрд до $139,6 млрд, залежно від сценарію перебігу війни — базовий чи негативний.
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Для виконання фінансових зобов’язань від партнерів Україна має виконати план реформ. Ідеться не про сталий список на всі чотири роки, а про конкретні заходи від України під час кожного з перегляду програми.
Загалом програма передбачає 11 переглядів, тож попереду в України їх ще 10, і поки немає визначеності, якими будуть усі зобов’язання України по кожному наступному перегляду, пояснив Пишний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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