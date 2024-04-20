Скільки коштів отримала Україна від міжнародних партнерів від початку великої війни — Finance.ua
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Скільки коштів отримала Україна від міжнародних партнерів від початку великої війни

Казна та Політика
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Скільки коштів отримала Україна від міжнародних партнерів від початку великої війни
Скільки коштів отримала Україна від міжнародних партнерів від початку великої війни
Від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери надали Україні $83,7 млрд фінансової допомоги.
Про це заявив Міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Міністерство фінансів України.
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Зокрема, у 2024 році до держбюджету вже надійшло $10,2 млрд.
«У перші місяці 2024 року ми опинилися в ситуації, коли необхідне обіцяне озброєння і техніка від наших партнерів не надходили вчасно. Це спричинило ситуацію, коли Уряд був змушений авансувати кошти на закупівлю необхідного озброєння та техніки. Цього року ми вже наблизили додаткові 4 млрд доларів США на закупівлю набоїв та амуніції, необхідних для захисту та деокупації територій. Відсутність або затримка у підтримці України спричиняє збільшення фіскального розриву та негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті», — заявив Марченко.
До кінця цього року потреба України у зовнішньому фінансуванні складає $27 млрд.
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Євросоюз уже пообіцяв, що надасть $12,5 млрд фінансової допомоги.
Також планується отримання коштів від МВФ — $4,5 млрд та інших.
Водночас він наголосив, що критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакету допомогу Україні.

Довідка Finance.ua:

  • Україна наступного тижня отримає другий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро;
  • США оприлюднили оновлений план допомоги Україні на $61 млрд;
  • із цієї суми майже $28 млрд піде на всі операції, пов’язані з військовою допомогою США Україні;
  • майже $13,8 млрд до 30 вересня 2025 року скеровуються на програму Ukraine Security Assistance Initiative;
  • трохи більш як $13,4 млрд можуть скеровуватись на заміну й ремонт переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців.
За матеріалами:
Espreso.tv
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