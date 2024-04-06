Скільки коштів надійшло у бюджет України від міжнародних партнерів у березні, та куди їх спрямують — Finance.ua

Скільки коштів надійшло у бюджет України від міжнародних партнерів у березні, та куди їх спрямують Сьогодні 08:05 — Казна та Політика

Скільки коштів надійшло у бюджет України від міжнародних партнерів у березні, та куди їх спрямують

У березні цього року від зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 9 млрд доларів. Донорами стали Євросоюз, Канада, Велика Британія, Японія та Міжнародний валютний фонд.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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За даними регулятора, від початку повномасштабного вторгнення розмір міжнародної допомоги сягає 83,7 млрд доларів.

А у 2024 році зовнішнє фінансування України становить 10,1 млрд доларів.

«Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України», — йдеться у повідомленні.

Скільки коштів надали міжнародні партнери у березні:

ЄС — $4,9 млрд;

Канада — $1,5 млрд;

Японія — $1,1 млрд;

МВФ — $880 млн;

Великобританія — $515 млн.

У Мінфіні повідомили, що гроші від Євросоюзу — перший транш у межах нового інструменту Ukraine Facility, які також є частиною перехідного фінансування, загальний обсяг якого сягає 6 млрд євро.

Цей механізм дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility.

Японія надала фінансову допомогу через механізми Світового банку. Зокрема, до державного бюджету надійшло 882 млн доларів — частина позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL).

230 млн доларів Також надали в рамках проєкту «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

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У рамках третьої додаткової угоди, яка є продовженням угоди, підписаної 8 серпня 2022 року, було надано пільговий кредит від Канади.

Фінансування від Міжнародного валютного фонду є четвертим траншем у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Україна вже залучила близько 5,4 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

Пільгове фінансування від Великої Британії — частина позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» через механізм Світового банку.

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Нагадаємо, як повідомляє Мінфін, 158,1 млрд грн надійшло податків, зборів та обов’язкових платежів до загального фонду державного бюджету у березні 2024 року.

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