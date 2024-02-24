Стало відомо, скільки коштів надала Японія Україні з 2022 року — Finance.ua
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Стало відомо, скільки коштів надала Японія Україні з 2022 року

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки коштів надала Японія Україні з 2022 року
Стало відомо, скільки коштів надала Японія Україні з 2022 року, Фото: rubryka.com
Від початку повномасштабного вторгнення через проєкти Світового банку та Японське агентство міжнародного співробітництва Японія надала Україні 4,6 млрд доларів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
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«В умовах повномасштабної російської агресії Японія є одним із лідерів у підтримці України в усіх можливих напрямах. Пряма бюджетна допомога — не виняток. Японія вже надала підтримку на суму понад 4,6 млрд доларів США, у тому числі близько 372 млн доларів США — у формі грантів. Ця допомога є життєво важливою для забезпечення економічної та фінансової стабільності України», — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Гроші на бюджетну допомогу від Японії залучили через п’ять проєктів Світового банку:

  • Peace in Ukraine;
  • Inspire;
  • Arise;
  • Hope та Development Policy Loan;
  • Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).
Сергій Марченко додає, розширення співпраці з Японією, включаючи державно-приватну, є пріоритетом України для ефективного відновлення.
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Згідно з останніми оцінками RDNA3, потреби на відбудову становлять майже 486 млрд доларів США, на швидке відновлення — 15 млрд доларів США.
«Масштабне відновлення вимагатиме міцної та тривалої співпраці Уряду України з приватним сектором. Ми готові спільно працювати, щоб забезпечити сприятливі умови для залучення японського бізнесу. Окрім того, для нас є цінними досвід та експертиза Японії у реалізації проектів із відновлення», — додав міністр фінансів.
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Нагадаємо, міністр фінансів повідомляв, що у 2023 році Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні. У свою чергу, бізнес Японії заявляв про готовність долучитись до відбудови України та пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення.
За матеріалами:
Finance.ua
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