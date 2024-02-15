Японія втратила третє місце у світі за величиною економіки — її обійшла Німеччина Сьогодні 19:14 — Світ

Японія втратила третє місце у світі за величиною економіки — її обійшла Німеччина

Японія за підсумками минулого року втратила статус третьої за величиною економіки світу й поступилась цим місцем Німеччині, опустившись на четверту сходинку.

Про це з посиланням на дані уряду країни повідомляє Kyodo.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Японії без поправки на інфляцію становив близько $4,21 трлн, що є четвертим у світі, тоді як у Німеччини цей показник — $4,5 трлн.

Читайте також Данилишин розповів про ситуацію в економіці та фінансових ринках

Причиною зменшення номінального ВВП японські урядовці називають різке падіння минулого року вартості єни відносно долара США.

При цьому, йдеться у повідомленні, результати жовтня-грудня показали, що в останньому кварталі минулого року Японія несподівано скотилася в рецесію через слабкий внутрішній попит.

Згідно з даними уряду, в четвертому кварталі економіка країни скоротилась на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, або на 0,4% в річному вимірі через зменшення витрат домогосподарствами та підприємствами.

Читайте також МВФ прогнозує стабілізацію світової економіки до середини року

У третьому кварталі також було зафіксовано зменшення економічних показників, а скорочення впродовж двох кварталів поспіль означає, що економіка перебувала в технічній рецесії.

Приватне споживання, яке становить більше половини японського ВВП, у жовтні-грудні впало на 0,2%, що стало падінням третій квартал поспіль. Домогосподарства борються зі зростанням вартості життя й падінням реальних доходів на фоні рекордної за останні понад 40 років споживчої інфляції в Японії, яка у 2023 році склала 3,1%.

Читайте також Війна в секторі Гази загрожує світовій економіці - голова МВФ

Капітальні витрати в четвертому кварталі також знизились на 0,1%, що вважається тривожною ознакою невпевненості японських компаній в економічній ситуації та їх підвищеній обережності в інвестиціях у розвиток виробництва.

Державні інвестиції в жовтні-грудні теж скоротилися на 0,7%, другий квартал поспіль.

Найбільшою економікою світу залишаються Сполучені Штати із близько $27 трлн ВВП у 2023 році, на другому місці Китай, економіка якого становить майже $18 трлн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.