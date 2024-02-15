Японія втратила третє місце у світі за величиною економіки — її обійшла Німеччина — Finance.ua
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Японія втратила третє місце у світі за величиною економіки — її обійшла Німеччина

Світ
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Японія втратила третє місце у світі за величиною економіки — її обійшла Німеччина
Японія втратила третє місце у світі за величиною економіки — її обійшла Німеччина
Японія за підсумками минулого року втратила статус третьої за величиною економіки світу й поступилась цим місцем Німеччині, опустившись на четверту сходинку.
Про це з посиланням на дані уряду країни повідомляє Kyodo.
Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Японії без поправки на інфляцію становив близько $4,21 трлн, що є четвертим у світі, тоді як у Німеччини цей показник — $4,5 трлн.
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Причиною зменшення номінального ВВП японські урядовці називають різке падіння минулого року вартості єни відносно долара США.
При цьому, йдеться у повідомленні, результати жовтня-грудня показали, що в останньому кварталі минулого року Японія несподівано скотилася в рецесію через слабкий внутрішній попит.
Згідно з даними уряду, в четвертому кварталі економіка країни скоротилась на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, або на 0,4% в річному вимірі через зменшення витрат домогосподарствами та підприємствами.
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У третьому кварталі також було зафіксовано зменшення економічних показників, а скорочення впродовж двох кварталів поспіль означає, що економіка перебувала в технічній рецесії.
Приватне споживання, яке становить більше половини японського ВВП, у жовтні-грудні впало на 0,2%, що стало падінням третій квартал поспіль. Домогосподарства борються зі зростанням вартості життя й падінням реальних доходів на фоні рекордної за останні понад 40 років споживчої інфляції в Японії, яка у 2023 році склала 3,1%.
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Капітальні витрати в четвертому кварталі також знизились на 0,1%, що вважається тривожною ознакою невпевненості японських компаній в економічній ситуації та їх підвищеній обережності в інвестиціях у розвиток виробництва.
Державні інвестиції в жовтні-грудні теж скоротилися на 0,7%, другий квартал поспіль.
Найбільшою економікою світу залишаються Сполучені Штати із близько $27 трлн ВВП у 2023 році, на другому місці Китай, економіка якого становить майже $18 трлн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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