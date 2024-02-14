Данилишин розповів про ситуацію в економіці та фінансових ринках — Finance.ua

Данилишин розповів про ситуацію в економіці та фінансових ринках Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Данилишин розповів про ситуацію в економіці та фінансових ринках

За попередніми даними, Мінекономіки оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року. У січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку.

Про це повідомив Голова ради НБУ Богдан Данилишин.

Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах. В свою чергу через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури зростає і будівельна галузь.

У січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.

Інфляція

За даними Держстату інфляція на споживчому ринку в січні 2024 р. порівняно із груднем 2023 р. становила 0,4%, із січнем 2023 р. — 4,7%. Базова інфляція в січні 2024 р. порівняно із груднем 2023р. становила 0,4%, із січнем 2023 р. — 4,6%.

Що подорожчало

Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5−0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг — на 5,6%, взуття — на 5,5%. Ціни на транспорт знизилися на 1,5% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,6%. Водночас на 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Бюджетний сектор

Станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб); Держпродспоживслужби. Водночас збільшилась чисельність працівників Пенсійного фонду та Мін'юсту, а також БЕБ.

Валютний сектор

За інформацією НБУ станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%.

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

Чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем.

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Фінансовий сектор

Згідно з оперативними даними НБУ, банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.

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Довідка Finance.ua:

Банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року. Про це повідомляє НБУ. Найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, вньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень.

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