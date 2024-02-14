НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня закоханих — Finance.ua

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня закоханих Сьогодні 11:46

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня закоханих, Фото: НБУ

Сьогодні, 14 лютого, в День закоханих, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету «Кохання».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як виглядає монета

Пам’ятна монета «Кохання» виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки — це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу.

На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.

Як придбати монету

Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово — і банками-дистриб'юторами.

Тираж монети — до 50 000 штук.

Нагадаємо, раніше у Національному банку відбулася презентація нової пам’ятної монети «Управління державної охорони України».

Також НБУ представив пам’ятну монету на честь залізничників.

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