НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня закоханих — Finance.ua
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НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня закоханих

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НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня закоханих
НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня закоханих, Фото: НБУ
Сьогодні, 14 лютого, в День закоханих, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету «Кохання».
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як виглядає монета

Пам’ятна монета «Кохання» виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.
На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки — це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу.
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На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.

Як придбати монету

Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово — і банками-дистриб'юторами.
Тираж монети — до 50 000 штук.
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Нагадаємо, раніше у Національному банку відбулася презентація нової пам’ятної монети «Управління державної охорони України».
Також НБУ представив пам’ятну монету на честь залізничників.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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