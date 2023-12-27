НБУ ввів в обіг нові срібні монети (відео, фото) — Finance.ua

НБУ ввів в обіг нові срібні монети (відео, фото) Сьогодні 17:15 — Казна та Політика

НБУ ввів в обіг нові срібні монети (відео, фото)

НБУ вводить в обіг нові монети, присвячену Володимирському собору у Києві.

Про це йдеться у відео Нацбанку.

«Мабуть, кожен, хто хоч раз був у Києві, бачив знаменитий Володимирський собор. Побудований у кінці ХIХ ст. у неовізантійському стилі, він привертає увагу як своєю архітектурою, так і внутрішнім розписом — справжнім шедевром мистецтва. На стінаххраму зображено не тільки образи святих, але й історичні сюжети: хрещення князя Володимира, хрещення киян, а також портрети історичних осіб. Саме йому ми присвятили дві срібні пам’ятні монети із серії «Пам'ятки архітектури України», які вводяться в обіг 27 грудня 2023 року. Разом вони складають набір «Володимирський собор у м. Київ».

Як виглядають монети?

На аверсі в центрі розміщено фрагменти центральних воріт собору, на яких зображено княгиню Ольгу та князя Володимира, ліворуч і праворуч від них — серафими, чиї зображення розміщені на центральному куполі собору.

На реверсі зображено: в центрі - Володимирський собор та образ Богоматері з немовлям над іконостасом, обабіч — фрагменти розпису колон і арок собору.

Монети з набору оздоблені локальною позолотою, тамподруком, лазерним матуванням.

Номінал кожної монети — 10 гривень.

Тираж набору — 2 500 штук.

Де купити

В інтернет-магазині НБУ він продаватиметься з 4 січня 2024 року. Детальнішу інформацію радимо переглядати на сайті інтернет-магазину. Також набір реалізовуватиметься й банками-дистриб'юторами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.