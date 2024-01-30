Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену співробітникам держохорони України — Finance.ua

Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену співробітникам держохорони України Сьогодні 05:39

Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену співробітникам держохорони України

У Національному банку відбулася презентація нової пам’ятної монети «Управління державної охорони України».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Уже 32 роки, з самого початку незалежності України, військовослужбовці Управління державної охорони України на високому професійному рівні щоденно виконують непросту та відповідальну роботу, демонструючи стійкість, витримку, силу волі та патріотизм, дотримуючись лицарського кодексу честі та козацьких традицій. Захист інших для них понад усе! Своє життя вони присвятили державі, народові, закону. Щиро дякуємо та присвячуємо на їхню честь нашу нову пам’ятну монету», — сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

На аверсі пам’ятної монети «Управління державної охорони України» на дзеркальному тлі розміщено емблему Управління державної охорони України, на матовому тлі - його девіз: державі. народові. закону.

На реверсі зображено композицію, що символізує різні історичні періоди становлення України та захист держави українськими воїнами, хоробрість яких крізь покоління залишається незмінною: ліворуч на композиції міститься стилізований тризуб; у центрі - булава з шаблями та щитом, оздобленим козацьким хрестом, що уособлює владу, бойове побратимство та захист; праворуч — фрагмент об'єктиву камери, що символізує сучасні технології в організації процесу охорони та безпеки.

Де її купити

Придбати пам’ятну монету «Управління державної охорони України» можна буде з 7 лютого 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 20 тисяч шт. пам’ятних монет, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч пам’ятних монет. Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (АТ АБ «Укргазбанк», АТ «АБ «Радабанк», АТ «Таскомбанк», АТ КБ «ПриватБанк») в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.