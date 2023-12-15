НБУ представив пам’ятну монету на честь залізничників — Finance.ua

НБУ представив пам’ятну монету на честь залізничників Сьогодні 12:30

НБУ представив пам’ятну монету на честь залізничників, Фото: НБУ

Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!»

Вона продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень, повідомляє пресслужба НБУ.

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«Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають „залізними“ людьми та які за час повномасштабної війни вкотре довели свою професійність і відданість своїй Батьківщині», — сказано в повідомленні.

Дизайн монети

На аверсі пам’ятної монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій.

Фото: НБУ

На її реверсі - потяг з логотипом АТ «Укрзалізниця», що мчить крізь вістря. Мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Запорізької та Херсонської областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навздогін і напереріз потягу танки агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення.

Дизайн монети створили художники мистецької групи «АртТріум»: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Де купити монету

Придбати пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!» можна буде з 20 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 25 тисяч шт. пам’ятних монет, із них у перший день продажу будуть доступні 10 тисяч шт.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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