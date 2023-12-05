Нацбанк випустив нову пам’ятну монету, присвячену волонтерам (фото) — Finance.ua

Нацбанк випустив нову пам’ятну монету, присвячену волонтерам (фото) Сьогодні 15:15

Нацбанк випустив нову пам’ятну монету, присвячену волонтерам (фото), Фото: НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки тощо.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основним мотивом дизайну пам’ятної монети «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» стало плетіння маскувальної сітки.

Як виглядає монета

«На аверсі монети ми бачимо символічні руки, що плетуть маскувальну сітку. Ми не знаємо чиї вони — жіночі, чоловічі, дитячі. Та це й не важливо. Адже кожен вплів свою стрічку в символічну маскувальну сітку, яка є образом нашої спільної дії та солідарності - бути поруч один з одним та власними руками робити спільну справу заради когось, заради всіх», — пояснив голова Національного банку.

На реверсі монети — стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об'єднаної країни, що «переплетена» та згуртована задля досягнення спільної мети.

Фото: НБУ

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса — 16,5 г, діаметр — 35,0 мм. Гурт монети — рифлений.

Дизайн монети створив молодий художник, студент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Резніков, який влітку цього року проходив практику в НБУ. Скульптор — Володимир Атаманчук.

Як придбати

Придбати пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» можна буде з 6 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 25 тисяч шт. пам’ятних монет, зокрема 15 тисяч шт. будуть доступні в перший день продажу.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та ПриватБанк ) в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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