Нацбанк випустив нову пам’ятну монету «Українська мова» з нейзильберу (відео) — Finance.ua

Нацбанк випустив нову пам’ятну монету «Українська мова» з нейзильберу (відео) Вчора 12:30

Національний банк України 29 листопада випустив нову пам’ятну монету «Українська мова».

Про це повідомляє Національний банк України.

«Відсьогодні пам’ятна монета „Українська мова“ з нейзильберу вже в обігу. Монета має номінал 5 гривень», — сказано в повідомленні.

Як вона виглядає

На аверсі розміщено стилізовану літеру «Ї» з соловейком, що символізує мелодійність української мови, а також текстуру із контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегом родини.

На реверсі - стилізована композиція з літер української абетки, в якій виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що послуговуються кирилицею.

З фактурних літер складається вислів «наша мова України». Елементи композиції підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі.

Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Продаж монет стартує з 29 листопада.

Нагадаємо, раніше Національний банк України випустив пам’ятну монету із символом наступного року — Драконом з присвятою Збройним Силам України. Пам’ятна монета «Рік Дракона» введена в обіг 24 листопада 2023 року. Її номінал — 5 гривень. Тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

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