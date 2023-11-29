Нацбанк випустив нову пам’ятну монету «Українська мова» з нейзильберу (відео) — Finance.ua
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Нацбанк випустив нову пам’ятну монету «Українська мова» з нейзильберу (відео)

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Національний банк України 29 листопада випустив нову пам’ятну монету «Українська мова».
Про це повідомляє Національний банк України.
«Відсьогодні пам’ятна монета „Українська мова“ з нейзильберу вже в обігу. Монета має номінал 5 гривень», — сказано в повідомленні.

Як вона виглядає

На аверсі розміщено стилізовану літеру «Ї» з соловейком, що символізує мелодійність української мови, а також текстуру із контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегом родини.
На реверсі - стилізована композиція з літер української абетки, в якій виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що послуговуються кирилицею.
З фактурних літер складається вислів «наша мова України». Елементи композиції підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі.
Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Продаж монет стартує з 29 листопада.
Нагадаємо, раніше Національний банк України випустив пам’ятну монету із символом наступного року — Драконом з присвятою Збройним Силам України. Пам’ятна монета «Рік Дракона» введена в обіг 24 листопада 2023 року. Її номінал — 5 гривень. Тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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