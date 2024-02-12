Війна в секторі Гази загрожує світовій економіці - голова МВФ — Finance.ua

Війна в секторі Гази загрожує світовій економіці - голова МВФ Сьогодні 19:14 — Світ

Війна в секторі Гази загрожує світовій економіці - голова МВФ

Світова економіка продовжує розвиватись і виявляти стійкість перед різними війнами і геополітичними кризами, проте конфлікт на Близькому Сході матиме ширші наслідки.

Як повідомляє DW , про це заявила головний виконавчий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

«Ця надзвичайна невизначеність посилює проблеми для економік, які все ще відновлюються після попередніх потрясінь. Подальше розширення конфлікту посилить економічний збиток», — сказала Георгієва.

МВФ знизив свій прогноз зростання економіки Близького Сходу і Північної Африки з 3,4% до 2,9%, а перспективи регіону назвав вкрай невизначеними через велику кількість ризиків. До них МВФ відніс загрозу поширення війни в секторі Гази на сусідні з Ізраїлем країни, а також подальші перебої в торгівлі через атаки на судна в Червоному морі.

Раніше Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 в.п. до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%.

Укрінформ За матеріалами:

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