Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні — Finance.ua

Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні

Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні - відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України, зазначив Шмигаль.

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«Також обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між нашими державами. Запропонував міністру Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій», — написав він.

Крім цього прем'єр поспілкувався із міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі про продовження бюджетної підтримки та подякував за намір виділити цього року 4,5 млрд доларів фінансової допомоги.

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«На полях Конференції в Токіо провів також зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Наше спільне завдання — притягнути росію до відповідальності та змусити платити. Обговорили конфіскацію заморожених російських активів», — додав він.

За його словами, він наголосив на необхідності включення росії до чорного списку FATF і вжиття заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих рф українських територіях.

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Економічна Правда За матеріалами:

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