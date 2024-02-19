Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні — Finance.ua
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Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні

Казна та Політика
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Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні
Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні
Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні - відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України, зазначив Шмигаль.
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«Також обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між нашими державами. Запропонував міністру Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій», — написав він.
Крім цього прем'єр поспілкувався із міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі про продовження бюджетної підтримки та подякував за намір виділити цього року 4,5 млрд доларів фінансової допомоги.
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«На полях Конференції в Токіо провів також зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Наше спільне завдання — притягнути росію до відповідальності та змусити платити. Обговорили конфіскацію заморожених російських активів», — додав він.
За його словами, він наголосив на необхідності включення росії до чорного списку FATF і вжиття заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих рф українських територіях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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