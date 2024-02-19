Україна та Японія підписали домовленості щодо подвійного оподаткування — Finance.ua
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Україна та Японія підписали домовленості щодо подвійного оподаткування

Казна та Політика
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Україна та Японія підписали домовленості щодо подвійного оподаткування
Україна та Японія підписали домовленості щодо подвійного оподаткування
Уряди України та Японії 19 лютого підписали Конвенцію про про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Документ від України підписав міністр фінансів Сергій Марченко під час Японсько-Української конференції з економічного зростання та реконструкції в Токіо.
«Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією», — зазначив Марченко.
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Конвенція з Протоколом з метою уникнення подвійного оподаткування встановлює правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї держави з джерел у іншій державі.
Зокрема, обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування:
  • дивідендів (5% - для дивідендів, які отримує компанія однієї держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої держави, яка такі дивіденди виплачує);
  • процентів (10% та 5%, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець цінними паперами, або визнаний пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит);
  • роялті (5%).
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Також у Конвенції визначаються методи усунення державами подвійного оподаткування, встановлюються домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Японії та проведення процедури взаємного узгодження, якщо резидент однієї з Договірних Держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох Договірних Держав він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням цієї Конвенції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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