В Мінфіні повідомили, скільки грошей надійшло до загального фонду держбюджету в березні — Finance.ua

В Мінфіні повідомили, скільки грошей надійшло до загального фонду держбюджету в березні Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

В Мінфіні повідомили, скільки грошей надійшло до загального фонду держбюджету в березні

Як повідомляє Мінфін, 158,1 млрд грн надійшло податків, зборів та обов’язкових платежів до загального фонду державного бюджету у березні 2024 року, за оперативними даними, станом на 29 березня.

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За підсумками березня надходження платежів від Державної податкової служби становили 105,7 млрд грн.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 45,8 млрд гривень.

«Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни», — зазначили у Мінфіні.

сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року. Нагадаємо, дефіцит держбюджету України за 2023 рік

Загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду — 1,66 трлн грн. Із них грантова міжнародна допомога становила 425,4 млрд грн (з яких 400,5 млрд грн надійшло від США).

Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, зокрема загального фонду — 3,03 трлн грн, або 98% розпису (порівняно з 93% місяцем раніше).\

Довідка Finance.ua:

понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на виплати українським військовим. Ще 20% - на закупівлю озброєння. Бюджет міністерства можна умовно розділити на три великі частини. Перша і найбільша — грошове забезпечення і бойові виплати військовим;

у перші місяці поточного року найбільшим джерелом фінансування Державного бюджету України стали ОВДП. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. У відомстві зазначено, що обсяг залучених коштів від продажу облігацій внутрішньої державної позики склав 1,95 млрд доларів.

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