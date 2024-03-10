Найбільші джерела фінансування Держбюджету з початку року (інфографіка) — Finance.ua

Найбільші джерела фінансування Держбюджету з початку року (інфографіка)
У перші місяці поточного року найбільшим джерелом фінансування Державного бюджету України стали ОВДП.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
У відомстві зазначено, що обсяг залучених коштів від продажу облігацій внутрішньої державної позики склав 1,95 млрд доларів.
Допомога партнерів
Також у Мінфіні повідомили про те, що обсяг міжнародної допомоги для України склав 1,2 млрд доларів.
Гроші надійшли від Японії, Норвегії та Іспанії. Варто додати, що 75% від загального обсягу фінансування було залучено у формі грантів.
Нагадаємо, директорка з ринків капіталу Сенс Банку Тетяна Попович заявляла, що на початку повномасштабного вторгнення рф купівля ОВДП сприймалася переважно як моральна підтримка ЗСУ. Нині це стало зручним і дохідним інструмент управління власними заощадженнями.
За її словами, цьому сприяли як держава, запровадивши продаж ОВДП через застосунок «Дія», так і збільшення рівня фінансової грамотності громадян, які призвичаїлися лише до депозитів.
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