У січні Мінфін продав ОВДП на 13,4 млрд гривень, $255 млн та €236 млн — Finance.ua
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У січні Мінфін продав ОВДП на 13,4 млрд гривень, $255 млн та €236 млн

Фондовий ринок
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У січні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 13,4 млрд гривень, 255 млн доларів і 236 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Про це свідчать дані Національного банку.
Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 13 361 млн гривень, що на 67,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також було розміщено папери на 255 млн доларів та 236 млн євро, що відповідно на 534,1% та 701,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 17,8% річних, у доларах — 4,7% річних, у євро — 2,6% річних.
Як повідомляли Українські Новини, у 2023 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 401,8 млрд гривень, 3 688 млн доларів і 736 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Довідка Finance.ua:

  • у 2022 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 164,4 млрд гривень, 2 089 млн доларів і 984 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики;
  • у 2021 році Мінфін залучив до держбюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення ОВДП;
  • 2020 року Мінфін залучив до держбюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Де і як купити ОВДП

За матеріалами:
Українські Новини
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