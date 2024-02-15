У січні Мінфін продав ОВДП на 13,4 млрд гривень, $255 млн та €236 млн — Finance.ua

У січні Мінфін продав ОВДП на 13,4 млрд гривень, $255 млн та €236 млн Сьогодні 12:24 — Фондовий ринок

У січні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 13,4 млрд гривень, 255 млн доларів і 236 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це свідчать дані Національного банку.

Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 13 361 млн гривень, що на 67,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також було розміщено папери на 255 млн доларів та 236 млн євро, що відповідно на 534,1% та 701,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 17,8% річних, у доларах — 4,7% річних, у євро — 2,6% річних.

Як повідомляли Українські Новини, у 2023 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 401,8 млрд гривень, 3 688 млн доларів і 736 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 164,4 млрд гривень, 2 089 млн доларів і 984 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики;

у 2021 році Мінфін залучив до держбюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення ОВДП;

2020 року Мінфін залучив до держбюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

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