ОВДП стали інструментом управління ліквідністю для українців — думка експертів Вчора 18:14 — Особисті фінанси

На початку повномасштабного вторгнення рф купівля ОВДП сприймалася переважно як моральна підтримка ЗСУ. Нині це стало зручним і дохідним інструмент управління власними заощадженнями.

«У 2022 році ОВДП були більше соціальною функцією підтримки армії, але наразі ми спостерігаємо в моделі поведінки клієнтів, що це вже інструмент для заощаджень і активного управління своєю ліквідністю», — заявила директорка з ринків капіталу Сенс Банку Тетяна Попович.

За її словами, цьому сприяли як держава, запровадивши продаж ОВДП через застосунок «Дія», так і збільшення рівня фінансової грамотності громадян, які призвичаїлися лише до депозитів.

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«Але основний чинник — це прихід на ринок банків і компаній з торгівлею ОВДП через застосунок. Це дійсно швидко — у застосунку відкрити і вкласти гроші на допомогу ЗСУ», — переконана вона.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що уряду варто було б активніше просувати ОВДП.

«Кошти, які є в громадян та підприємств, можуть бути використані як ресурси для опору ворогу. І для фінансування оборонки можна набагато активніше використовувати заощадження, які є і в юросіб».

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Навіть компанії із західним капіталом могли б більше купувати ОВДП.

«Ми залишаємося достатньо оптимістичними щодо ринку внутрішніх залучень, оскільки для державного бюджету це значне покриття дефіциту. І як показала минула практика, це достатньо надійне джерело за умови підтримки макроекономічної стабільності, а ми її продовжимо підтримувати», — запевняє директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

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