ОВДП стали інструментом управління ліквідністю для українців — думка експертів
На початку повномасштабного вторгнення рф купівля ОВДП сприймалася переважно як моральна підтримка ЗСУ. Нині це стало зручним і дохідним інструмент управління власними заощадженнями.
Про це розповіли експерти під час круглого столу «Фінансовий та валютний ринок України у 2024 році: прогнози та перспективи», проведеного «Фінансовим клубом».
«У 2022 році ОВДП були більше соціальною функцією підтримки армії, але наразі ми спостерігаємо в моделі поведінки клієнтів, що це вже інструмент для заощаджень і активного управління своєю ліквідністю», — заявила директорка з ринків капіталу Сенс Банку Тетяна Попович.
За її словами, цьому сприяли як держава, запровадивши продаж ОВДП через застосунок «Дія», так і збільшення рівня фінансової грамотності громадян, які призвичаїлися лише до депозитів.
«Але основний чинник — це прихід на ринок банків і компаній з торгівлею ОВДП через застосунок. Це дійсно швидко — у застосунку відкрити і вкласти гроші на допомогу ЗСУ», — переконана вона.
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що уряду варто було б активніше просувати ОВДП.
«Кошти, які є в громадян та підприємств, можуть бути використані як ресурси для опору ворогу. І для фінансування оборонки можна набагато активніше використовувати заощадження, які є і в юросіб».
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Навіть компанії із західним капіталом могли б більше купувати ОВДП.
«Ми залишаємося достатньо оптимістичними щодо ринку внутрішніх залучень, оскільки для державного бюджету це значне покриття дефіциту. І як показала минула практика, це достатньо надійне джерело за умови підтримки макроекономічної стабільності, а ми її продовжимо підтримувати», — запевняє директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.
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