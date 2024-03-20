У лютому видатки держбюджету зросли на понад 80% — Finance.ua
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У лютому видатки держбюджету зросли на понад 80%

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У лютому видатки держбюджету зросли на понад 80%
У лютому видатки держбюджету зросли на понад 80%
У лютому видатки з держбюджету становили 274,6 млрд гривень. Так, це на 82,8%, або на 124,4 мільярда більше, ніж у січні цього року (у січні, за даними Мінфіну, вони становили 150,2 млрд грн).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
«За січень — лютий 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 424,8 млрд грн. У тому числі у лютому було витрачено 274,6 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.

Куди пішли гроші із бюджету

У структурі видатків найбільше спрямовано:
179,9 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у лютому — 104 млрд грн) або 42,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — лютий 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 137,4 млрд грн (у лютому — 80 млрд грн);
55 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у лютому — 45,8 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків. У тому числі:
  • 21,7 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • 22,3 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
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89,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому — 47,6 млрд грн) або 21,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:
  • 42,5 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • 23 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
  • 9,4 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
35,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у лютому — 26,1 млрд грн) або 8,4% від загального обсягу;
23,7 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у лютому — 11,9 млрд грн) або 5,6% від загального обсягу.
За матеріалами:
Finance.ua
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