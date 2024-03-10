Скільки коштів принесли до держбюджету податок на прибуток та дивіденди від держпідприємств у лютому (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштів принесли до держбюджету податок на прибуток та дивіденди від держпідприємств у лютому (інфографіка)

Казна та Політика
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Скільки коштів принесли до держбюджету податок на прибуток та дивіденди від держпідприємств у лютому (інфографіка)
Скільки коштів принесли до держбюджету податок на прибуток та дивіденди від держпідприємств у лютому (інфографіка)
За оперативними даними Державної казначейської служби, у минулому місяці до загального фонду державного бюджету надійшло 188,6 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
  • 66,8 млрд грн — податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності
  • 32,0 млрд грн — податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;
  • 15,9 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 15,3 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 27,1 млрд, відшкодовано — 11,7 млрд грн);
  • 12,6 млрд грн — акцизного податку;
  • 3,7 млрд грн — рентна плата за користування надрами;
  • 3,3 млрд грн — ввізного та вивізного мита.
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При цьому інші платежі становили 8 млрд грн. Окрім того, у лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 31 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Кошти надійшли в рамках проектів Світового банку від Японії та Норвегії.
Інфографіка: Міністерство фінансів України
Інфографіка: Міністерство фінансів України
Загалом за підсумками лютого 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 243,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Очікується, що нововведення дозволить наповнити бюджет на понад 40 млрд гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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