Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет

Казна та Політика
247
Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет
Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет
Кабінет міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Хоч тексту відповідного документа немає, з’явилися деякі деталі такої ініціативи.
Про це розповіла народний депутат Ніна Южаніна, передає портал Новини.Live.
Про те, що уряд готує запровадити відповідні зміни днями заявив голова Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Читайте також
Очікується, що нововведення дозволить наповнити бюджет на понад 40 млрд гривень. Документ передбачатиме:
  • збільшення розміру військового збору;
  • запровадження військового збору для фізосіб-підприємців (ФОП);
  • введення військового збору для юридичних платників єдиного податку;
  • запровадження військового збору для деяких видів операцій з нерухомістю і ювелірними виробами.
Читайте також
За словами Южаніної, уряд дійсно планує залучити до держбюджету у 2024-му додаткові надходження, збільшивши надходження від військового збору та акцизу.

Новий військовий збір

Як зазначає нардеп, збільшення військового збору торкнеться юросіб — платників податку на прибуток підприємств, а також платників єдиного податку ІІІ та ІV груп, фізосіб — підприємців — платників єдиного податку І, ІІ, ІІІ та ІV груп на рівень від 0,1% до 1,5%.
Під додатковий військовий збір підпадуть:
  • покупці банківських металів у фінустанов та легкових авто, що підлягають першій держреєстрації в Україні, продавці нерухомості;
  • роздрібні продавці ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння;
  • оператори мобільного зв’язку.
Читайте також
«Тут прослідковується аналогія з об'єктами оподаткування збором на обов’язкове державне пенсійне страхування», — заявила вона.

Збільшення ставок акцизного податку

Також хочуть запровадити щомісячну сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, що займаються торгівлею пальним.
«Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі», — пояснила Южаніна.
Читайте також
Вона додала, що додаткові надходження мають забезпечити мінімум 0,5% ВВП (44,2 млрд грн) лише цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.