Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет — Finance.ua

Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Військовий збір та нові ставки акцизу. Як уряд збирається залучити додаткові надходження в бюджет

Кабінет міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Хоч тексту відповідного документа немає, з’явилися деякі деталі такої ініціативи.

Про це розповіла народний депутат Ніна Южаніна, передає портал Новини.Live.

Про те, що уряд готує запровадити відповідні зміни днями заявив голова Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Очікується, що нововведення дозволить наповнити бюджет на понад 40 млрд гривень. Документ передбачатиме:

збільшення розміру військового збору;

запровадження військового збору для фізосіб-підприємців (ФОП);

введення військового збору для юридичних платників єдиного податку;

запровадження військового збору для деяких видів операцій з нерухомістю і ювелірними виробами.

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За словами Южаніної, уряд дійсно планує залучити до держбюджету у 2024-му додаткові надходження, збільшивши надходження від військового збору та акцизу.

Новий військовий збір

Як зазначає нардеп, збільшення військового збору торкнеться юросіб — платників податку на прибуток підприємств, а також платників єдиного податку ІІІ та ІV груп, фізосіб — підприємців — платників єдиного податку І, ІІ, ІІІ та ІV груп на рівень від 0,1% до 1,5%.

Під додатковий військовий збір підпадуть:

покупці банківських металів у фінустанов та легкових авто, що підлягають першій держреєстрації в Україні, продавці нерухомості;

роздрібні продавці ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння;

оператори мобільного зв’язку.

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«Тут прослідковується аналогія з об'єктами оподаткування збором на обов’язкове державне пенсійне страхування», — заявила вона.

Збільшення ставок акцизного податку

Також хочуть запровадити щомісячну сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, що займаються торгівлею пальним.

«Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі», — пояснила Южаніна.

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Вона додала, що додаткові надходження мають забезпечити мінімум 0,5% ВВП (44,2 млрд грн) лише цього року.

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