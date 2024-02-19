На що у січні спрямували найбільше видатків з держбюджету (інфографіка) — Finance.ua
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На що у січні спрямували найбільше видатків з держбюджету (інфографіка)

Казна та Політика
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На що у січні спрямували найбільше видатків з держбюджету (інфографіка)
На що у січні спрямували найбільше видатків з держбюджету (інфографіка)
У січні 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 150,2 млрд гривень.
Про це пише пресслужба Міністерства фінансів.
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Найбільше коштів спрямували на оплату праці з нарахуваннями — 75,9 млрд грн, або 50,5% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 57,4 млрд грн.
На що у січні спрямували найбільше видатків з держбюджету (інфографіка)
На оплату використання товарів і послуг — 9,3 млрд грн або 6,2% від загального обсягу видатків. 1,2 млрд грн від цієї суми — для підтримки ЗСУ:
  • придбання військової техніки;
  • озброєння;
  • боєприпасів;
  • продукції оборонного призначення;
  • засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
  • пально-мастильних матеріалів;
  • продуктів харчування.
На реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення було перераховано 4,2 млрд грн Національною службою здоров’я України.
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На соціальні виплати (пенсії, допомоги, стипендії) спрямовано 42 млрд грн або 27,9% від загального обсягу видатків:
  • 21 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • 11,4 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.
На обслуговування держборгу в січні - 9,5 млрд грн, або 6,3% від загального обсягу видатків.
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Також, 11,8 млрд грн спрямували на трансферти місцевим бюджетам, або 7,9% від загального обсягу.
Нагадаємо, найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії. Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.
За матеріалами:
Finance.ua
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