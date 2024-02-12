Гетманцев розповів, яка країна другий місяць поспіль надає найбільше зовнішнє фінансування бюджету України — Finance.ua

Гетманцев розповів, яка країна другий місяць поспіль надає найбільше зовнішнє фінансування бюджету України Сьогодні 15:31 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, яка країна другий місяць поспіль надає найбільше зовнішнє фінансування бюджету України

За даними Мінфіну України, у січні 2024 року Україна отримала 436 млн дол. зовнішнього фінансування. Це на порядок менше ніж за січень 2023 року (4,26 млрд дол.).

Про це повідомив Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

А Японія другий місяць поспіль надає найбільше зовнішнє фінансування бюджету України.

«Зараз хочу щиро подякувати уряду і громадянам Японії, які прийшли на допомогу у скрутний час» — написав він.

Усе зовнішнє фінансування у січні надійшло від Японії. Країна надала також найбільшу частку у фінансовій допомозі у грудні минулого року (майже 2,2 млрд дол.).

Японія на сьогодні є четвертим найбільшим донором/ кредитором, що надає як пільгові кредити, так і гранти, держбюджету України на фінансування цивільних видатків на соціальний захист, відновлення і розвиток. Загальна сума тільки прямої бюджетної підтримки з початку повномасштабної війни — 4,64 млрд дол.

Нагадаємо, Україна від початку повномасштабної війни загалом отримала від країн Північної Америки, Європи та Азії допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів. Як підрахували в Інституті вивчення війни, ЄС та його держави-члени надали Україні 148,5 млрд доларів (138 млрд євро). У цю суму входить і нещодавно оголошений пакет підтримки у розмірі 50 млрд. євро.

Довідка Finance.ua:

Японія у грудні минулого року пообіцяла виділити Україні 4,5 млрд доларів, а також зробити додатковий внесок у розмірі 37 млн доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки обороні України в січні 2024 року.

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