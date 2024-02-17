За рік акцизний податок приніс у держбюджет на 20% більше доходів — Finance.ua

За рік акцизний податок приніс у держбюджет на 20% більше доходів Сьогодні 05:08 — Казна та Політика

За рік акцизний податок приніс у держбюджет на 20% більше доходів

Державний бюджет України отримав 6,6 млрд грн від акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на її митну територію підакцизних товарів у січні 2024 року.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

У відомстві зазначили, у порівнянні з січнем 2023 року отримана сума цьогоріч є більшою на 19,7%, або на 1,1 млрд грн.

«У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету України забезпечено акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 6,6 млрд грн. Це складає 106,5 відс. показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,4 млрд грн), та на 1,1 млрд грн, або 19,7 відс. перевищує надходження січня минулого року», — йдеться в повідомленні.

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Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку:

по ввезених тютюнових виробах — на 1,2 млрд грн, або 162,6% від доведеного завдання (1,9 млрд грн);

по виробленій в Україні електричній енергії - в сумі 0,44 млн грн, або 187,2% від доведеного завдання (0,5 млрд грн);

по виробленій в Україні лікеро-горілчаній та виноробній продукції - на 0,2 млрд грн, або 130,4% від доведеного завдання (0,6 млрд гривень).

Довідка Finance.ua:

Агентство з розшуку та менеджменту активів з початку 2024 року принесло до держбюджету прибуток на суму 59 млн грн. За арештовані кошти агентство вже придбало «Військових облігацій» на суму 3,7 млрд грн.

У січні до держбюджету платники податків сплатили 96 мільярди гривень. Ця сума на 7,3 млрд грн вища за передбачувані показники.



В Україні хочуть реформувати податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування.



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