Мінфін: через брак фінансування дефіцит держбюджету України впав до 14,9 млрд грн — Finance.ua
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Мінфін: через брак фінансування дефіцит держбюджету України впав до 14,9 млрд грн

Казна та Політика
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Мінфін: через брак фінансування дефіцит держбюджету України впав до 14,9 млрд грн
Мінфін: через брак фінансування дефіцит держбюджету України впав до 14,9 млрд грн
Дефіцит державного бюджету України після зростання в грудні 2023 року до рекордних 285 млрд грн впав до 14,9 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.
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За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.
Серед платежів, основні надходження були отримані за рахунок:
  • 37,0 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 35,1 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 44,9 млрд, відшкодовано — 9,8 млрд грн);
  • 13,0 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 12,2 млрд грн — акцизного податку;
  • 4,6 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
  • 3,5 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
  • 2,0 млрд грн — податку на прибуток підприємств.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 113,8% (+7,3 млрд грн), Державною митною службою — 130,3% (+11,0 млрд грн).
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Окрім того у січні цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 3,4 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Кошти надійшли від Японії у межах проектів Світового банку.
Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування склали 34,2 млрд гривень.
Загалом за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 154,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
Касові видатки державного бюджету становили понад 169,3 млрд грн, у тому числі загального фонду — 149,5 млрд гривень.
За січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 33,3 млрд гривень. Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період.
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Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 32,03 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 19,3 млрд грн ($250,0 млн та 235,0 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 20,8 млрд грн.
Із зовнішніх джерел надійшло 11,25 млрд грн ($297,0 млн) позики МБРР.
При цьому платежі з погашення державного боргу за січень 2024 року склали 17,5 млрд грн (94,6% плану), платежі з обслуговування — 9,5 млрд грн (90,6% плану).
Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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