Яку частку дивідендів перерахують держкомпанії до бюджету — Finance.ua

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Яку частку дивідендів перерахують держкомпанії до бюджету

Казна та Політика
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Яку частку дивідендів перерахують держкомпанії до бюджету
Яку частку дивідендів перерахують держкомпанії до бюджету
Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, має складати 80% від результатів господарської діяльності у 2023 році.
Про це йдеться в повідомленні Уряду.

Кого стосується

Це також стосується господарських підприємств, 50% і більше акцій яких належить підприємствам зі 100% часткою держави, зокрема дочірніх підприємств.
Про це йдеться у рішенні Уряду «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», яке затвердили на засіданні Кабінету міністрів України в п’ятницю, 2 лютого.
«Державні підприємства мають приносити гроші у держбюджет. Це вимога Закону. Цьогоріч Уряд визначив базовий норматив відрахування на рівні 80%. У Держбюджеті на 2024 рік заплановані надходження від цього в розмірі понад 66 млрд грн. Ці гроші дозволять профінансувати потреби держави, зокрема і оборону»,
зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Підприємства, за власної ініціативи, можуть перераховувати до бюджету і більшу частку.
Також Уряд встановив такі норматив відрахувань:
  • для акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на рівні 95%;
  • для АТ «Державний ощадний банк України» та ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» — 30%;
  • для ПАТ «Укрнафта» — 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затверджені Урядом у фінплані компанії на 2024 рік;
  • для ПрАТ «УДП» (Українське Дунайське пароплавство) — 30%, за умови спрямування 50% прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;
  • для АТ «Укрзалізниця» встановлений норматив 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

Довідка Finance.ua:

  • доходи бюджету на 2024 рік збільшили на 22 млрд грн. Вони становлять 1,76 трлн грн. Цього вдалося досягти через збільшення в основному ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита та рентної плати;
  • видатки складають 3,35 трлн грн. Дефіцит державного бюджету зменшили до 1,57 трлн грн. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися завдяки зовнішнім запозиченням — 1,67 трлн грн, розміщенню ОВДП — 525,9 млрд грн та надходжень від приватизації - 4 млрд грн;
  • середній курс за рік очікується на рівні 40,7 грн за дол. США, тоді як у першому читанні прогноз був 41,4 грн/дол.

Держбюджет України на 2024: основні цифри

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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