У Мінфіні розповіли, на що направили фінансову допомогу від США — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, на що направили фінансову допомогу від США Сьогодні 13:25 — Казна та Політика

Представники Міністерства фінансів та Генеральні інспектори США провели зустріч та домовилися продовжувати тісну співпрацю для забезпечення ефективного використання допомоги від США. Уряд України, Світовий банк і USAID впроваджують багаторівневу систему моніторингу та аудиту прямої бюджетної підтримки США. З початку війни вона сягає 23 мільярди доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

«Уряд України, Світовий банк і USAID з 2022 року реалізують багаторівневу систему моніторингу та аудиту прямої бюджетної підтримки США, яка від початку повномасштабної війни сягає 23 млрд доларів США. Допомога спрямовувалась на заробітні плати в державному секторі, а це лікарі, вчителі, державні службовці, окрім силових структур, працівники служб надзвичайних ситуацій, та на державну соціальну допомогу. Міністерство фінансів віддане підзвітності та ефективності використання фінансової допомоги від партнерів», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Сторони обговорили заходи, які Уряд України разом із міжнародними партнерами вживає для забезпечення прозорості використання допомоги від Сполучених Штатів. Спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA, Мінфін здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine — перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проєкту PEACE in Ukraine.

У рамках співпраці зі Світовим банком усі виплати здійснюються на підставі щомісячних звітів, окремо за кожною категорією працівників та одержувачів соціальної державної допомоги. Використання цього механізму сприяє швидкому виділенню коштів Уряду України, забезпечуючи при цьому прозорість. Перед виплатою коштів Уряду України Світовий банк також проводить перевірку видатків, що гарантує, що кошти використовуються тільки за призначенням — для надання основних послуг населенню України.

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Міжнародні партнери спрямували 4,3 мільярда доларів в рамках проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків І кварталу 2023 року. 93% коштів — гранти від Сполучених Штатів Америки. Крім того, Україна отримала 15 мільйонів доларів грантової допомоги від Фінляндії та кредит у розмірі 272 мільйонів доларів (252,3 мільйона євро) від Світового Банку. У першому кварталі 2023 року здійснено 171,9 мільярда гривень видатків з державного бюджету, які підлягають відшкодуванню міжнародними партнерами України у рамках проєкту PEACE, зокрема:

105,7 мільярда гривень (61,5%) — видатки соціальної сфери, що включають допомогу 2 мільйонам внутрішньо переміщених осіб (18,6 мільярда гривень), житлові субсидії (9,6 мільярда гривень) для 1,9 мільйона людей,

25,8 мільярда гривень (15%) — видатки сфери охорони здоров’я на оплату праці понад пів мільйона медичних працівників,

25 мільярда гривень (14,5%) — видатки сфери освіти, що включають оплату праці пів мільйона вчителів середніх шкіл і 135 тисяч працівників закладів вищої освіти,

8 мільярда гривень (4,7%) — зарплати 57 тисяч рятувальників ДСНС.

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