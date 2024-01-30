У 2023 році експорт зброї зі США сягнув рекордного рівня — Finance.ua
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У 2023 році експорт зброї зі США сягнув рекордного рівня

Світ
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У 2023 році експорт зброї зі США сягнув рекордного рівня
У 2023 році експорт зброї зі США сягнув рекордного рівня
Продажі військового обладнання США іноземним урядам у 2023 році зросли на 16% до рекордних $238 млрд на тлі прагнень країни поповнити запаси, надіслані в Україну, і підготуватися до великих конфліктів.
Про це пише Reuters із посиланням на дані Держдепу США.
Так, продажі американської зброї включали $10 млрд на високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) для Польщі, $2,9 млрд — на сучасні ракети класу «повітря-повітря» AIM-120C-8 (AMRAAM) середньої дальності для Німеччини та системи ЗРК NASAMS для України.
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Зазначається, що американська компанія Lockheed виробляє HIMARS, а RTX (раніше Raytheon) розробляє AMRAAM відповідно. RTX і норвезька Kongsberg займаються спільним виробництвом NASAMS.
Водночас іноземні уряди купують зброю в американських компаній двома основними способами: пряма комерційна купівля, узгоджена з компанією, або іноземна військова купівля, коли уряд зв’язується з представником міністерства оборони США в американському посольстві в столиці країни.
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При цьому обидва варіанти вимагають схвалення від уряду США. Reuters додає, що прямі продажі військової техніки американськими компаніями зросли до $157,5 млрд у 2023 фінансовому році зі $153,6 млрд у 2022 році, тоді як продажі, організовані через уряд США, зросли до $80,9 млрд у 2023 році з $51,9 млрд у попередньому році.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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