50 млрд євро від ЄС, європрагнення України і купівля зброї: Шмигаль заявив про згоду з Фіцо з низки питань — Finance.ua

50 млрд євро від ЄС, європрагнення України і купівля зброї: Шмигаль заявив про згоду з Фіцо з низки питань Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: varta1.com.ua

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС, не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, готова співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. А словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками переговорів в Ужгороді у середу зі словацьким колегою.

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«Щойно завершили зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості», — написав Шмигаль у Telegram.

Зі слів очільника українського уряду, «уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу».

«Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів», — зазначив він.

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«Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. Прем'єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України», — вказав Шмигаль.

Як повідомив Шмигаль, «Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн».

«Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи», — підсумував прем'єр.

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