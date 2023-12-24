В Україні стало менше словацьких компаній: скільки вже пішло — Finance.ua
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В Україні стало менше словацьких компаній: скільки вже пішло

Фондовий ринок
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В Україні стало менше словацьких компаній: скільки вже пішло
В Україні стало менше словацьких компаній: скільки вже пішло
Через війну частина іноземного бізнесу пішла з українського ринку. Велика кількість компаній та брендів вже повернулися, але подекуди динаміка далека від позитивної.
Про це пише mind.ua.
За період повномасштабної війни кількість словацьких компаній в Україні суттєво скоротилася. Наразі відомо, що третина компаній вже припинила свою діяльність на нашій території.
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За словами посла Словаччини в Україні Марека Шафіна, про розчарування мова абсолютно не йде, і словацький бізнес досі розглядає Україну як територію можливостей.
Досі відчувається зацікавленість словаків робити бізнес в Україні та інвестувати в перспективні галузі економіки, — запевнив він.
Посол також додав, що просто зараз з’являються нові словацькі компанії, які зацікавлені в участі у відновленні економіки України. Зокрема, йдеться про сферу енергетики, аграрний сектор та розвиток охорони здоров’я.
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Кілька проєктів вдалося реалізувати у Київській області, на черзі Чернігів та Чернігівська область. Окрім того, словацькі бізнесмени активно виявляють інтерес до Закарпаття, адже це прикордонний регіон. Тут в основному планують зайнятися наданням житла переміщеним особам, а також допомогти працівникам, які релоковані з окупованих територій або підприємств.
За матеріалами:
Телеканал 24
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