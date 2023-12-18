Бізнес дав прогноз на 2024 рік щодо доходів, кількості працівників та обсягу інвестицій своїх компаній — Finance.ua

Бізнес дав прогноз на 2024 рік щодо доходів, кількості працівників та обсягу інвестицій своїх компаній Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Бізнес дав прогноз на 2024 рік щодо доходів, кількості працівників та обсягу інвестицій своїх компаній

Представники бізнесу дали прогноз на 2024 рік щодо доходів, кількості працівників та обсягу інвестицій своїх компаній. 40% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні вважають, що російсько-українська війна закінчиться у 2025 році.

В опитуванні, проведеному в першій половині грудня 2023 року, взяли участь 108 керівників та топ-менеджерів компаній-членів палати. 76% респондентів — керівники компаній.

Коли закінчиться війна

У респондентів запитали про те, коли, на їх думку, закінчиться війна в Україні. 40% компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році, 24% - у 2024 році, 17% - через 5 років.

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Решта 19% відповідей припали на варіанти «важко відповісти», «залежить від підтримки союзників та дій України», 2026−2027 роки, «більше ніж через п’ять років», «через 10 років».

Фінансові результати 2023

Попри війну, 74% компаній вдалося досягти запланованих фінансових результатів у 2023 році. 27% - досягли більше, ніж планували). 24% - не досягли запланованих фінансових результатів.

Прогноз на 2024 рік щодо доходів, кількості працівників та обсягу інвестицій

Так, 46% компаній-членів палати сподіваються на зростання доходів, 41% - вважають, що доходи не зміняться, а 13% прогнозують зменшення.

Водночас 55% респондентів зазначають, що чисельність персоналу в їхніх компаніях залишиться незмінною, 33% вказують на те, що їхні компанії збільшать кількість працівників, а 12% очікують зменшення кількості працівників.

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54% представників компаній-членів зазначили, що їхні інвестиції залишаться незмінними. 37% бізнесу прогнозують збільшення інвестицій, тоді як 9% - зменшення.

Інфографіка: chamber.ua

Кроки, які має зробити український уряд, щоб допомогти бізнесу

Серед топ-3 кроків: посилення національної безпеки та оборони та розмінування території України (24%), проведення реальної та ефективної судової реформи (23%), забезпечення захисту ланцюгів постачання шляхом вирішення ситуації з логістикою на кордонах та морськими перевезеннями (20%).

Серед інших кроків — пом’якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та/або виплати відсотків за зовнішніми кредитами, забезпечення передбачуваності та стабільності податкового законодавства, а також чіткої та прозорої процедури бронювання, розширення страхового покриття політичних ризиків.

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За результатами опитування, окрім повномасштабної війни рф в Україні, найбільшими геополітичними ризиками на 2024 рік, які можуть вплинути на Україну та, потенційно, на бізнес, компанії вважають вибори в США (69%), глобальні збройні конфлікти/війни (50%), порушення ланцюгів поставок (41%), економічну безпеку (32%) та дефіцит ресурсів (21%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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