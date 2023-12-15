Які кредити брав бізнес у листопаді: у гривні чи валютні (опитування) — Finance.ua

Які кредити брав бізнес у листопаді: у гривні чи валютні (опитування) Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у листопаді зріс на 1,6% до 992,231 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку

З початку поточного року обсяг кредитів в економіці скоротився на 1,2% із 1 007,648 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць зріс на 1,4% до 515,886 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 1,4% до 235,314 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період зріс на 2,8% до 225,864 млрд гривень.

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Процентні ставки у листопаді за гривневими кредитами для бізнесу скоротилися на 1,2 в.п. до 17,7%, для населення — на 1,4 в.п. до 33,4%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 7%.

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Нагадаємо, впродовж останніх 5 місяців Національний банк спостерігає відновлення темпів зростання кредитування в усіх сегментах — роздрібний, іпотечний і навіть корпоративний.

Правління Національного банку ухвалило рішення з 15 грудня зменшити облікову ставку з 16% до 15%. Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень, заявили в НБУ. Ідентичні очікування НБУ сформував ще у жовтні, коли його базовий прогноз передбачав зменшення облікової ставки до 15% в грудні і її утримання на цьому рівні протягом 2024 року.

Довідка Finance.ua:

За 2022 рік обсяг кредитів в економіці скоротився на 3,5% із 1 044,049 млрд гривень.

У 2021 році обсяг кредитів в економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.

2020 року обсяг кредитів в економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд гривень.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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