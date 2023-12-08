У яких сферах закривається найбільше бізнесів в Україні (інфографіка) — Finance.ua

У яких сферах закривається найбільше бізнесів в Україні (інфографіка) Вчора 11:04 — Особисті фінанси

У яких сферах закривається найбільше бізнесів в Україні (інфографіка)

6 482 компанії почали процес закриття за період з березня 2022 року до листопаду 2023 року. Цьогоріч, в середньому, на місяць припиняє роботу 479 бізнесів. Це майже утричі менше, аніж за відповідний період 2021: тоді на місяць закривалось 1290 компаній.

Лише 17% з бізнесів, які закрилися, потрапили у процедуру банкрутства, решта самостійно вирішили припинити свою діяльність. Для порівняння, у 2021 році частка компаній, які опинились у банкрутстві, складала 5,1%.

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Найбільше закривається бізнесів у Києві: 893 справи. На другому місці антитопу — Львівщина, де закрилось 526 компаній, а на третьому — Дніпропетровщина: 479 бізнесів.

Найчастіше закриваються громадські організації — 1068 компаній. На другому місці підприємства оптової торгівлі — 826 компаній, а замикають антитоп компанії у сфері сільського господарства — 492 справи.

Найгучніше банкрутство року — це процес закриття української авіакомпанії «МАУ», пов’язаної з Ігорем Коломойським. Проте це не найбільший бізнес, який припинив роботу від початку повномасштабної. До топ-3 компаній у процесі закриття за оборотом потрапили Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь та одна з компаній мережі WOG.

Довідка Finance.ua:

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