Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року — Finance.ua
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Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року

Фондовий ринок
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Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року
Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року
Половина українських компаній (51,2%) вказують на нижчі за очікувані фінансові показники за десять місяців поточного року.
Про це свідчить дослідження проведене Advanter Group у період з 8 до 22 листопада, передає Forbes. Загалом опитано 562 власників та CEO бізнесу. Бізнес зазначає, що найбільше заважає відновленню непрогнозованість розвитку ситуації в Україні.
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Індекс активності бізнесу (Ukrainian Business Index) станом на серпень цього року становить 36,3 (зі 100 можливих). Індекс впав у порівнянні з червнем (38,2), але він лишається вищим за локальний мінімум вересня 2022 року (33,9).
Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року
За результатами першого півріччя 9,6% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу. У серпні цей показник становив 12,8%.
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Відповідно до дослідження, 13,8% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом, 25,5% підприємств діють в межах запланованих показників на рік. Водночас 51,2% закінчили десять місяців з фінансовими показниками, нижчими за очікувані.
Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року
Середньозважений очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023-му проти 2022 року показав зростання до +6,3%.
Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року
Згідно із опитуванням, найбільше заважає бізнесу у відновленні непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку (53,6%), відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів (51,7%). Також вагомим факторами є непередбачуваність дій держави (42,3%) та відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників (32,4%).
Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року
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Серед найбільш пріоритетних завдань для влади підприємці вважають знищення корупції, покращення доступу до кредитних ресурсів, проведення судової та податкової реформ.

Довідка Finance.ua:

  • у серпневому дослідженні Advanter Group український малий і середній бізнес вказував на незначне покращення умов для ведення бізнесу, зокрема, МСБ очікував на зростання оборотів. Проте, підприємці не бачили перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища в найближчі місяці.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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