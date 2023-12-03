Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року — Finance.ua

Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року Сьогодні 19:10 — Фондовий ринок

Як почувається бізнес під час війни. Результати дослідження за десять місяців поточного року

Половина українських компаній (51,2%) вказують на нижчі за очікувані фінансові показники за десять місяців поточного року.

Про це свідчить дослідження проведене Advanter Group у період з 8 до 22 листопада, передає Forbes. Загалом опитано 562 власників та CEO бізнесу. Бізнес зазначає, що найбільше заважає відновленню непрогнозованість розвитку ситуації в Україні.

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Індекс активності бізнесу (Ukrainian Business Index) станом на серпень цього року становить 36,3 (зі 100 можливих). Індекс впав у порівнянні з червнем (38,2), але він лишається вищим за локальний мінімум вересня 2022 року (33,9).

За результатами першого півріччя 9,6% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу. У серпні цей показник становив 12,8%.

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Відповідно до дослідження, 13,8% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом, 25,5% підприємств діють в межах запланованих показників на рік. Водночас 51,2% закінчили десять місяців з фінансовими показниками, нижчими за очікувані.

Середньозважений очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023-му проти 2022 року показав зростання до +6,3%.

Згідно із опитуванням, найбільше заважає бізнесу у відновленні непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку (53,6%), відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів (51,7%). Також вагомим факторами є непередбачуваність дій держави (42,3%) та відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників (32,4%).

Серед найбільш пріоритетних завдань для влади підприємці вважають знищення корупції, покращення доступу до кредитних ресурсів, проведення судової та податкової реформ.

Довідка Finance.ua:

у серпневому дослідженні Advanter Group український малий і середній бізнес вказував на незначне покращення умов для ведення бізнесу, зокрема, МСБ очікував на зростання оборотів. Проте, підприємці не бачили перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища в найближчі місяці.

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