Куди релокується український бізнес від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка) — Finance.ua

Куди релокується український бізнес від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка) Вчора 10:04 — Особисті фінанси

Куди релокується український бізнес від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка)

Майже 8 тисяч українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації від початку повномасштабної війни. Найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Одещини. Переважна більшість релокованих підприємств (44%) представляють сферу оптової торгівлі, також у топі — компанії у сфері будівництва та нерухомості.

7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації від початку повномасштабного вторгнення. 27% від загальної кількості компаній виїхала з Києва.

У топ-3 регіонів, звідки підприємці переїздили від початку повномасштабної, також потрапили Дніпропетровщина (11%) та Донеччина (8%).

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Водночас Київ також очолює перелік регіонів, куди переїздять компанії — 22% від загальної кількості релокантів обрали саме столицю. Попри військові дії та близькість до лінії фронту, підприємці також обирають Харківщину та Одещину — по 10% компаній, що змінили регіони.

Наразі найпопулярніший маршрут для переїзду бізнесу — з Києва до Одещини: цей шлях обрали 350 компаній. Другим за популярністю став напрямок з Дніпропетровщини до Києва — 300 компаній. Замикає трійцю маршрут «Київ-Харківщина» — 289 бізнесів.

Які саме компанії переїжджають найчастіше

Майже половина компаній, що змінили свій регіон реєстрації, працюють у сфері оптової торгівлі — 44%. На другому місці — компанії у сфері будівництва (6%). Замикають трійцю внутрішньо переміщених підприємств бізнеси, що чинять операції з нерухомістю.

Нагадаємо, 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою . У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались інші регіони — переважно, західні: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.

За допомогою уряду переїхати можна в один з шістнадцяти регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська (за виключенням Києва) області.

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