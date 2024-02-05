Донати на ЗСУ: в НБУ повідомили, скільки коштів надійшло з-за кордону — Finance.ua

Донати на ЗСУ: в НБУ повідомили, скільки коштів надійшло з-за кордону Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Донати на ЗСУ: в НБУ повідомили, скільки коштів надійшло з-за кордону, Фото: news.nominal.com.ua

Від початку повномасштабної війни Національний банк України перерахував на потреби оборони понад 33 млрд гривень. З-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 15,7 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Станом на 1 лютого 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 1,8 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 259 млн грн. Усього з початку війни на спецрахунок надійшло майже 35 млрд грн в еквіваленті», — сказано в повідомленні.

З яких країн найбільше донатять на ЗСУ

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. Зокрема із США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу.

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 15,7 млрд грн в еквіваленті.

Куди Нацбанк перерахував кошти

Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 33 млрд грн, у січні 2024 року — майже 516 млн грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України — понад 1 408 млн грн;

на потреби Національної поліції України — 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України — понад 22 739 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби України — усього 1 000 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — понад 5 507 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій — понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України — 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту — понад 213 млн грн;

на потреби Служби безпеки України — понад 318,2 млн грн.

Крім того, згідно зі змінами до постанови Кабінету Міністрів, Національний банк має можливість напряму перераховувати кошти зі спецрахунку на першочергові потреби військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, які ведуть дії на лінії бойового зіткнення, за їхнім запитом, який супроводжується листом-погодженням від Міністерства оборони України.

Так, у січні 2024 року на потреби військових частин було перераховано майже 10 млн грн, а загалом з грудня 2023 року — понад 215 млн грн.

Довідка Finance.ua:

раніше Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, як змінились донати українців на ЗСУ та знайомим, які служать, порівняно з початком 2023. Результати показали, що 46% українців роблять пожертви планово з кожної зарплатні — це на 9 відсоткових пунктів більше, ніж на початку року;

у Стратегічному командуванні ЗСУ повідомляли, що з початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія, українці задонатили на армію більш ніж 100 мільярдів гривень.



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