46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023 — Finance.ua

46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023
Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, як змінились донати українців на ЗСУ та знайомим, які служать, порівняно з початком 2023.
Результати показали, що 46% українців роблять пожертви планово з кожної зарплатні — це на 9 відсоткових пунктів більше, ніж на початку року.
На початку року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування, що дозволяє порівняти, чи змінилась підтримка респондентів.
В грудні 2023 року 66% українців донатять на ЗСУ:
- 46% роблять це планово з кожної зарплатні,
- 14% роблять пожертви після кожного обстрілу, перетворюючи злість на донат,
- і ще 6% перераховують кожного дня потроху.
- До того ж 25% респондентів допомагають в інший спосіб, а
- 4,5% вже служать у ЗСУ.
- Лише 4% опитаних не бачать сенсу в донатах.
У лютому 2023 року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування серед українців. Розподіл відповідей на питання «Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?» у грудні 2023 року змінився наступним чином:
- Так, регулярно з кожної зарплатні — 46% (на початку року — 37%: показник зріс на 9 відсоткових пунктів);
- Я допомагаю іншим способом — 25% (на початку року — 29%: показник впав на 4 відсоткові пункти);
- Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (на початку року — 16,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти);
- Звісно, кожного дня потроху — 6% (на початку року — 6%: показник залишився незмінним);
- Я служу в ЗСУ — 5% (на початку року — 6,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти);
- Не бачу сенсу в цьому — 4% (на початку року — 5%: показник впав на 1 відсотковий пункт).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною