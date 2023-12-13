46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023 — Finance.ua

46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023 Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023

Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, як змінились донати українців на ЗСУ та знайомим, які служать, порівняно з початком 2023.

Результати показали, що 46% українців роблять пожертви планово з кожної зарплатні — це на 9 відсоткових пунктів більше, ніж на початку року.

На початку року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування, що дозволяє порівняти, чи змінилась підтримка респондентів.

В грудні 2023 року 66% українців донатять на ЗСУ:

46% роблять це планово з кожної зарплатні,

14% роблять пожертви після кожного обстрілу, перетворюючи злість на донат,

і ще 6% перераховують кожного дня потроху.

До того ж 25% респондентів допомагають в інший спосіб, а

4,5% вже служать у ЗСУ.

Лише 4% опитаних не бачать сенсу в донатах.

У лютому 2023 року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування серед українців. Розподіл відповідей на питання «Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?» у грудні 2023 року змінився наступним чином:

Так, регулярно з кожної зарплатні — 46% (на початку року — 37%: показник зріс на 9 відсоткових пунктів);

Я допомагаю іншим способом — 25% (на початку року — 29%: показник впав на 4 відсоткові пункти);

Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (на початку року — 16,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти);

Звісно, кожного дня потроху — 6% (на початку року — 6%: показник залишився незмінним);

Я служу в ЗСУ — 5% (на початку року — 6,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти);

Не бачу сенсу в цьому — 4% (на початку року — 5%: показник впав на 1 відсотковий пункт).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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