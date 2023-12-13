46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023

Казна та Політика
13
46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023
46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні: це більше, ніж на початку 2023
Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, як змінились донати українців на ЗСУ та знайомим, які служать, порівняно з початком 2023.
Результати показали, що 46% українців роблять пожертви планово з кожної зарплатні — це на 9 відсоткових пунктів більше, ніж на початку року.
На початку року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування, що дозволяє порівняти, чи змінилась підтримка респондентів.
В грудні 2023 року 66% українців донатять на ЗСУ:
  • 46% роблять це планово з кожної зарплатні,
  • 14% роблять пожертви після кожного обстрілу, перетворюючи злість на донат,
  • і ще 6% перераховують кожного дня потроху.
  • До того ж 25% респондентів допомагають в інший спосіб, а
  • 4,5% вже служать у ЗСУ.
  • Лише 4% опитаних не бачать сенсу в донатах.
У лютому 2023 року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування серед українців. Розподіл відповідей на питання «Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?» у грудні 2023 року змінився наступним чином:
  • Так, регулярно з кожної зарплатні — 46% (на початку року — 37%: показник зріс на 9 відсоткових пунктів);
  • Я допомагаю іншим способом — 25% (на початку року — 29%: показник впав на 4 відсоткові пункти);
  • Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (на початку року — 16,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти);
  • Звісно, кожного дня потроху — 6% (на початку року — 6%: показник залишився незмінним);
  • Я служу в ЗСУ — 5% (на початку року — 6,5%: показник впав на 1,5 відсоткові пункти);
  • Не бачу сенсу в цьому — 4% (на початку року — 5%: показник впав на 1 відсотковий пункт).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.