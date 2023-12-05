Скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ — Finance.ua

Скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ Сьогодні 16:05

Скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ

З самого початку повномасштабної війни на території України звичайні громадяни будь-якими способами допомагають захисникам. Зокрема, найбільш поширеною допомогою є донати, адже українці за час війни відправили чималі суми у благодійні фонди.

Про це повідомили у Стратегічному командуванні ЗСУ.

Так, за даними, які нещодавно були оприлюднені СтратКомом ЗСУ, відомо, що з самого початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія (тобто, з 24 лютого 2022 року) українці задонатили на армію більш ніж 100 мільярдів гривень.

Читайте також Скільки коштів задонатили українці у найбільші фонди в 2023 році (інфографіка)

Відомо, що починаючи з лютого 2022 до травня 2023 року банки, приватні компанії та звичайні українці переказали на оборону, а також на гуманітарну допомогу ЗСУ близько 99 мільярдів гривень.

Водночас за перші три квартали 2023 року благодійні фонди, в які регулярно донатять українці, переказали близько 12,5 мільярда гривень на Збройні сили та інші військові формування.

Таким чином, загальна сума, яку українці задонатили від початку повномасштабного вторгнення, становить понад 100 мільярдів гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.