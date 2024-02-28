Шмигаль: Сподіваємося, що зможемо залучити кошти на покриття всіх бюджетних потреб — Finance.ua

Шмигаль: Сподіваємося, що зможемо залучити кошти на покриття всіх бюджетних потреб Сьогодні 08:39

Шмигаль: Сподіваємося, що зможемо залучити кошти на покриття всіх бюджетних потреб

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що у 2024 році Україні та міжнародним партнерам вдасться залучити необхідні кошти для покриття усіх бюджетних потреб.

Про це він наголосив під час засідання уряду.

«Україна пройшла дві рубіжні дати — десять років від початку гібридної агресії росії та два роки від повномасштабного російського вторгнення. Ми вистояли. Стали сильніші», — зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що Україна об'єднує навколо себе всіх, хто вірить у свободу, демократію та справедливий мир. Очільник уряду зауважив, що держава відчуває незмінну підтримку міжнародних партнерів.

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«Україна вже підписала безпекові угоди з п’ятьма країнами G7, а також із Данією. Цей список буде постійно розширюватися», — наголосив він.

За словами Шмигаля, такі угоди гарантують Українській державі довгострокову прогнозовану солідарність у сфері безпеки й оборони.

Прем'єр-міністр також нагадав, що за останній час про нові пакети військової підтримки оголосили Німеччина, Данія, Швеція, Бельгія, Іспанія, Велика Британія, Канада та інші держави-партнери.

У сфері макрофінансової підтримки України він відзначив важливі результати, отримані за підсумками візиту урядової делегації до Токіо.

«Цього року очікуємо отримувати фінансову підтримку й від Японії», — акцентував він.

Урядовець також нагадав, що з боку Канади анонсовано виділення у 2024 році понад 2,2 мільярдів доларів макрофінансової та оборонної допомоги. Також додаткову підтримку виділяє Британія. Окрім того, Нова Зеландія виділить 16 мільйонів доларів на зброю, гуманітарну сферу та на відбудову.

«Цінуємо той факт, що на третьому році великої війни друзі та партнери постійно поруч у боротьбі за нашу свободу. Сподіваємося, у 2024 році разом зможемо залучити потрібні кошти на покриття усіх бюджетних потреб», — резюмував Шмигаль.

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