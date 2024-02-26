Українці відповіли, якої допомоги очікують від міжнародних партнерів — Finance.ua
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Українці відповіли, якої допомоги очікують від міжнародних партнерів

Казна та Політика
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Українці відповіли, якої допомоги очікують від міжнародних партнерів
Українці відповіли, якої допомоги очікують від міжнародних партнерів, Фото: lexinform.com.ua
Початок повномасштабного вторгнення вплинув на життя кожного громадянина. За два роки російської агресії Україна отримала підтримку від багатьох країн світу. Українці відповіли, яка допомога потрібна країні.
Дослідницька компанія Gradus Research провела спеціальне опитування до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення.
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Упевненість серед громадян у здатності Україні відбити напад рф дещо знизилась і зараз становить 61% через втому та новини із фронту.
Причиною цього також є затримка допомоги від міжнародних партнерів.
Українці відповіли, якої допомоги очікують від міжнародних партнерів
За результатами опитування, ще більше українців переконані, що країні потрібна:
  • наступальна зброя (72%);
  • захисна зброя (70%);
  • фінансова допомога (64%).
Натомість, частка громадян, які вважають потрібною гуманітарну допомогу, знизилась майже вдвічі.
Нагадаємо, результати опитування Gradus Research свідчать про збільшення регулярності донатів від громадян. А частка тих, хто долучається до благодійних чи волонтерських зборів час від часу, не змінилась з лютого 2023 року і залишається на рівні 44%.
За матеріалами:
Finance.ua
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