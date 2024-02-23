Українці все більше донатять на армію — дослідження Сьогодні 20:19 — Особисті фінанси

Українці все більше донатять на армію — дослідження

24 лютого 2022 року життя українців докорінно змінила повномасштабна агресія росії. За ці два роки відбулися суттєві міграційні зсуви та зміни на рівні суспільства, довіри громадян один до одного та до дій держави. Повномасштабна війна стала каталізатором єднання нації проти зовнішнього ворога на всіх рівнях.

Дослідницька компанія Gradus Research провела спеціальне опитування до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення, аби проаналізувати, що відбувається з донатами українців.

Результати опитування свідчать про збільшення регулярності донатів від громадян. А частка тих, хто долучається до благодійних чи волонтерських зборів час від часу, не змінилась з лютого 2023 року і залишається на рівні 44%.

«Такі цифри залученості українців до допомоги свідчать і про збільшення, власне, потреби у такій допомозі, і про стабільну налаштованість людей боротися далі. А це дуже важливий показник, що допомагає оцінити реальну картину, без похибки на втому чи емоції», — коментує соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Довідка Finance.ua:

згідно з опитуванням Rakuten Viber, 46% українців роблять пожертви планово з кожної зарплатні;

а за даними monobank, з початку повномасштабного вторгнення українці задонатили на «Банки» в monobank 1 мільярд євро;

загалом же Україна посіла друге місце у Всесвітньому рейтингу благодійності, набравши 13 очок із 2022 року. Україну порівнюють зі «справжнім альпіністом», адже торік країна посіла 10 позицію рейтингу. Лідером топу шостий рік поспіль стає Індонезія.

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