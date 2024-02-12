Гороховський назвав суму, яку українці задонатили на «Банки» з початку війни — Finance.ua

Гороховський назвав суму, яку українці задонатили на «Банки» з початку війни Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Гороховський назвав суму, яку українці задонатили на «Банки» з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення українці задонатили на «Банки» в monobank 1 мільярд євро.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.

«1 мільярд євро. Тисяча-тисяч-тисяч. Стільки люди задонатили на „Банки“ від початку повномасштабної війни», — йдеться у повідомленні.

Статистика за 2022−2023 роки

Наприкінці минулого року monobank також ділився статистикою пожертв на потреби Збройних Сил України. Так, згідно з інформацією «віртуального банку», у 2023 році через monobank українці пожертвували 27,4 млрд, а 2022 року ця сума становила «лише» 8,5 млрд.

До того ж, кількість донорів становила 5,4 млн, проти 3 млн у 2022 році.

Також збільшився й середній донат. Цього року його розмір склав 349 грн проти минулорічних 258 грн.

Нагадаємо, що загальні фінансові втрати monobank з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становлять 4,25 млрд грн, або $112 млн.

Також monobank запустив «Бойові» . Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а Бойові це вдячність за життя. При оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують цей сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран Бойових, де українці зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.

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