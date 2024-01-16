«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості — Finance.ua

«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості
monobank створив новий інструмент для монетизації творчості — База від monobank.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.
«Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)», — сказано в повідомленні.
За словами Гороховського, завдяки цьому інструменту глядачі стримерів зможуть донатити і підписуватись на його ФОП.
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Щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua. Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.
Які послуги доступні вже зараз:
- отримання донатів;
- можливість пропонувати користувачам підписки різних рівнів;
- можливість виведення QR та анімації донатів на стрим.
Що планують ще додати:
- унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки;
- можливість замовляти донатом музику;
- врахування побажань тестерів;
- виправлення помилок.
Довідка Finance.ua:
- раніше monobank планував запустити оновлений застосунок до кінця листопада. Користувачі monobank певний час матимуть можливість використовувати старий інтерфейс застосунку;
- monobank з 17 листопада до 1 грудня провів перший за шість років баг-баунті.
Найбільша нагорода, яку monobank виплатить за результатами баг-баунті - $750 за знайдену вразливість другого рівня;
- у мобільному застосунку monobank з’явилась можливість відкрити рахунок для самозайнятих осіб.
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