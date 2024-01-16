«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості — Finance.ua

«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості Сьогодні 10:02 — Фінтех і Картки

«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості

База від monobank. monobank створив новий інструмент для монетизації творчості —

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

«Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)», — сказано в повідомленні.

За словами Гороховського, завдяки цьому інструменту глядачі стримерів зможуть донатити і підписуватись на його ФОП.

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Банк починає відкрите бета-тестування проєкту. Стримерів запрошують подивитися, як все працює, а також допомогти визначити, чого там не вистачає.

Щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки. , необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua — і за донати, і за підписки.

Які послуги доступні вже зараз:

​отримання донатів;

можливість пропонувати користувачам підписки різних рівнів;

можливість виведення QR та анімації донатів на стрим.

Що планують ще додати:

унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки;

можливість замовляти донатом музику;

врахування побажань тестерів;

виправлення помилок.

Довідка Finance.ua:

раніше monobank планував запустити оновлений застосунок до кінця листопада. Користувачі monobank певний час матимуть можливість використовувати старий інтерфейс застосунку;

monobank з 17 листопада до 1 грудня провів перший за шість років баг-баунті. Найбільша нагорода, яку monobank виплатить за результатами баг-баунті - $750 за знайдену вразливість другого рівня;



у мобільному застосунку monobank з’явилась можливість відкрити рахунок для самозайнятих осіб.

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