«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості — Finance.ua
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«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості

Фінтех і Картки
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«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості
«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості
monobank створив новий інструмент для монетизації творчості — База від monobank.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.
«Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)», — сказано в повідомленні.
За словами Гороховського, завдяки цьому інструменту глядачі стримерів зможуть донатити і підписуватись на його ФОП.
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Щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua. Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.

Які послуги доступні вже зараз:

  • ​отримання донатів;
  • можливість пропонувати користувачам підписки різних рівнів;
  • можливість виведення QR та анімації донатів на стрим.

Що планують ще додати:

  • унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки;
  • можливість замовляти донатом музику;
  • врахування побажань тестерів;
  • виправлення помилок.
«Patreon на мінімалках»: у monobank створили інструмент для монетизації творчості

Довідка Finance.ua:

  • раніше monobank планував запустити оновлений застосунок до кінця листопада. Користувачі monobank певний час матимуть можливість використовувати старий інтерфейс застосунку;
  • monobank з 17 листопада до 1 грудня провів перший за шість років баг-баунті. Найбільша нагорода, яку monobank виплатить за результатами баг-баунті - $750 за знайдену вразливість другого рівня;
  • у мобільному застосунку monobank з’явилась можливість відкрити рахунок для самозайнятих осіб.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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