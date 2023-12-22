monobank провів перший за шість років баг-баунті — Finance.ua

monobank провів перший за шість років баг-баунті
monobank з 17 листопада до 1 грудня провів перший за шість років баг-баунті.
Про результати хакатону розповів Chief Information Officer Fintech Band Максим Пугач в коментарі Forbes.
Всього на участь у програмі пошуку вразливостей (баг-баунті) у додатку monobank подали заявки майже 1000 учасників. На наступний етап перейшли 275 людей — вони підписали NDA з компанією.
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Підписання NDA відбувалося через додаток «Дія», зокрема для того, щоб відсіяти громадян країни-агресора.
Активно брали участь в баг-баунті 23 «білі хакери», які подали 46 звітів. Вразливостей критичного рівня (Р1) учасники баг-баунті не виявили. Щодо вразливостей високого рівня (Р2) учасники програми подали два звіти. Також учасники баг-баунті знайшли одну вразливість рівня (Р3) та шість підтверджених вразливостей найнижчого рівня — Р4.
Найбільша нагорода, яку monobank виплатить за результатами баг-баунті - $750 за знайдену вразливість другого рівня. За знайдені вразливості третього рівня (Р3) «білі хакери» отримають по $500, а винагорода за знайдені вразливості четвертого рівня (Р4) — $250. Вразливостей останнього типу знайшли шість.
Також всім «білим хакерам» виплатять додатково по $100 за участь у баг-баунті. Загалом mono виплатить учасникам програми $6800.
Наступне баг-баунті в monobank планують провести через рік або два. «Вибір періодичності залежатиме від обсягу нових функцій у додатку», — зазначив Chief Information Officer Fintech Band Максим Пугач.
Нагадаємо, 12 грудня хакери здійснили масовану DDoS-атаку на monobank. Обʼєктами атаки були точки входу на Amazon. За словами співвласника банку Олега Гороховського, атаку вдалося відбити.
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