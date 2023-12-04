Гороховський розповів про нову шахрайську схему: клієнти monobank вже втратили 65 млн грн — Finance.ua

Гороховський розповів про нову шахрайську схему: клієнти monobank вже втратили 65 млн грн Сьогодні 11:14 — Кримінал

Гороховський розповів про нову шахрайську схему: клієнти monobank вже втратили 65 млн грн

Українці почали отримувати повідомлення від шахраїв, у яких їм пропонують легку та прибуткову роботу онлайн.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Як працює схема

Шахраї пропонують нібито добре оплачувану роботу за лайки та відгуки. Зловмисники спочатку виплачуть невелику суму, але потім намагатимуться виманити набагато більше.

«Вам будуть давати якісь тупі завдання (лайкати застосунки, писати відгуки, коментарі тощо), ви отримаєте трохи грошей (зовсім небагато), щоб ви подумали, що все чесно. Дадуть трохи і наприкінці попросять за свої гроші купити щось дороге та пропадуть. Цю схему у нас (в зверненнях у підтримку) закодовано „заробіток в інтернеті“», — пояснює Гороховський.

Фото: Telegram/OGoMono

Фото: Telegram/OGoMono

Скільки людей вже постраждали

Жертви шахраїв, зрозумівши, що обдурили, намагаються повернути втрачені кошти.

У підтримку банку за підсумками листопада звернулись майже 3000 клієнтів, які втратили 65 мільйонів гривень.

«І це тільки у нас, хоча нам вдається виявляти та запобігати понад 70% таких спроб, але це непросто», — додав Гороховський.

Нагадаємо, шахраї від імені української ІТ-компанії Netpeak Group надсилають у WhatsApp фейкові пропозиції про роботу. Шахраї пропонують заробляти до 3000 грн, лайкаючи відео в TikTok. У Netpeak Group наголошують, що не працюють методом розсилок повідомлень в WhatsApp і не використовують цей месенджер для комунікації, а всі вакансії розміщені на офіційному сайті компанії.

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