Попередження про фейк: від імені української ІТ-компанії шахраї пропонують роботу — Finance.ua

Попередження про фейк: від імені української ІТ-компанії шахраї пропонують роботу Вчора 17:15 — Кримінал

Шахраї від імені української ІТ-компанії Netpeak Group надсилають у WhatsApp фейкові пропозиції про роботу.

Про це йдеться в публікації компанії у LinkedIn, передає Економічна правда.

«Нам стало відомо, що тепер шахраї видають себе за співробітників Netpeak Group і від нашого імені починають спілкуватися з кандидатами на тему працевлаштування», — йдеться в публікації.Зазначається, що шахраї пропонують заробляти до 3000 грн, лайкаючи відео в TikTok. У Netpeak Group наголошують, що не працюють методом розсилок повідомлень в WhatsApp і не використовують цей месенджер для комунікації, а всі вакансії розміщені на офіційному сайті компанії.

«За кожною вакансією закріплений рекрутер, фото якого ви можете перевірити та знайти в LinkedIn. Ми просимо вас не відповідати на подібні повідомлення та не дозволяти аферистам ввести себе в оману», — додають в компанії.Останнім часом подібний тип шахрайського спаму особливо активізувався у мережі WhatsApp.

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