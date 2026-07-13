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Подробиці про ювілейний iPhone 20

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Подробиці про ювілейний iPhone 20
Подробиці про ювілейний iPhone 20
Apple розпочала підготовку до виробництва майбутнього флагманського смартфона iPhone 20, у якому буде застосовано низку передових технологій.
Прем’єра гаджета відбудеться у 2027-му — у рік 20-річного ювілею випуску оригінального айфона. Про це повідомляє інсайдер Fixed Focus Digita, пише УНІАН.
За даними інсайдера, виробничі лінії вже модернізовано для складання ювілейних телефонів, у конструкції яких очікуються серйозні зміни. Зокрема, iPhone 20 знову отримає скляну задню панель, від якої Apple відмовилася в останніх поколіннях iPhone.
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Стверджується, що смартфон отримає спеціальний OLED-екран від Samsung із плавними мікровигинами з усіх чотирьох боків: екран ніби перетікає в корпус, не залишаючи чітких меж. Технологія Face ID буде повністю вбудована під екран, завдяки чому виріз Dynamic Island зменшиться до невеликого отвору виключно для селфі-камери.
У технічному плані також очікуються серйозні зміни. Камера отримає новий сенсор LOFIC для розширення динамічного діапазону та підвищення якості знімків у складних умовах освітлення, а літій-іонний акумулятор поступиться місцем кремній-анодному.
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За наявними даними, Apple планує випустити дві моделі ювілейного смартфона, які стануть наступниками моделей iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Таким чином компанія свідомо пропустить назву «iPhone 19».
За матеріалами:
Finance.ua
iPhone
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