Подробиці про ювілейний iPhone 20

Apple розпочала підготовку до виробництва майбутнього флагманського смартфона iPhone 20, у якому буде застосовано низку передових технологій.
Прем’єра гаджета відбудеться у 2027-му — у рік 20-річного ювілею випуску оригінального айфона. Про це повідомляє інсайдер Fixed Focus Digita, пише УНІАН.
За даними інсайдера, виробничі лінії вже модернізовано для складання ювілейних телефонів, у конструкції яких очікуються серйозні зміни. Зокрема, iPhone 20 знову отримає скляну задню панель, від якої Apple відмовилася в останніх поколіннях iPhone.
Стверджується, що смартфон отримає спеціальний OLED-екран від Samsung із плавними мікровигинами з усіх чотирьох боків: екран ніби перетікає в корпус, не залишаючи чітких меж. Технологія Face ID буде повністю вбудована під екран, завдяки чому виріз Dynamic Island зменшиться до невеликого отвору виключно для селфі-камери.
У технічному плані також очікуються серйозні зміни. Камера отримає новий сенсор LOFIC для розширення динамічного діапазону та підвищення якості знімків у складних умовах освітлення, а літій-іонний акумулятор поступиться місцем кремній-анодному.
За наявними даними, Apple планує випустити дві моделі ювілейного смартфона, які стануть наступниками моделей iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Таким чином компанія свідомо пропустить назву «iPhone 19».