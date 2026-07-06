Apple випустить лише до 8 млн складаних iPhone у 2026 році Сьогодні 22:23 — Фондовий ринок

Apple може зіткнутися з серйозним дефіцитом свого першого складаного iPhone, який, за чутками, вийде під назвою iPhone Ultra.

За оцінкою аналітика Мін-Чі Куо, компанія зможе випустити лише 7−8 млн пристроїв до кінця 2026 року, а до моменту анонсу восени буде готово не більше 0,5−1 млн смартфонів.

Для порівняння, у третьому кварталі Apple планує відвантажити 20−22 млн моделей iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, що суттєво перевищує очікувані обсяги виробництва складаного смартфона.

На думку Куо, через обмежені поставки покупці можуть чекати на свої замовлення від чотирьох до шести тижнів або довше. Він також не виключає, що на вторинному ринку новинка продаватиметься з націнкою 50−100%.

Аналітик зазначає, що Apple все ще може представити складаний iPhone у вересні разом з іншими новинками, однак початок продажів не обов’язково відбудеться одразу після презентації. Подібний сценарій компанія вже використовувала у 2017 році з iPhone X, який надійшов у продаж лише через кілька тижнів після анонсу.

За попередніми чутками, складаний iPhone отримає 5,5-дюймовий зовнішній і 7,8-дюймовий внутрішній дисплеї, товщину менше 5 мм у розкладеному стані та ціну від $2300 до $2500.

Економічна Правда За матеріалами:

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