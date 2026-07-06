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Акції більшості українських агрохолдингів демонструють позитивну динаміку

Фондовий ринок
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Акції більшості українських агрохолдингів демонструють позитивну динаміку
Акції більшості українських агрохолдингів демонструють позитивну динаміку
За минулий тиждень акції більшості українських агрохолдингів, що торгуються на Варшавській та Лондонській фондових біржах, продемонстрували зростання.
Про це свідчать дані Eavex Capital.
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Найбільше за тиждень подорожчали акції:

  • МХП — на 2,8%.
  • зросли котирування ІМК (+1,6%),
  • «Агротону» (+1,6%)
  • «Кернела» (+1,5%).

Де знизились

  • Водночас акції «Астарти» знизилися на 0,2%,
  • а KSG Agro та «Мілкіленду» втратили по 0,6%.

Найкраща динаміка

Від початку року найкращу динаміку серед українських агрокомпаній демонструє ІМК — її акції подорожчали на 37,7%. Також у плюсі залишаються МХП (+23,1%) та «Астарта» (+5,5%).
Натомість у мінусі від початку року перебувають акції KSG Agro (-13,1%), «Мілкіленду» (-10,9%), «Агротону» (-8,7%) та «Кернела» (-6,9%).
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Лідером за ринковою капіталізацією залишається «Кернел» із показником $1,526 млрд. Друге місце посідає МХП із капіталізацією $948 млн, далі йдуть ІМК ($334 млн) та «Астарта» ($309 млн).
Серед менших за капіталізацією компаній «Агротон» оцінюється у $29 млн, а KSG Agro та «Мілкіленд» — по $14 млн кожна.
Раніше ми писали, що Україна суттєво наростила експорт замороженої малини у сезоні 2025/2026 років, досягнувши 56,8 тис. тонн продукції та рекордної виручки у €223,8 млн.
Зростання попиту на європейських ринках і підвищення середньої ціни до €3,94/кг забезпечили новий історичний максимум для галузі.
Також йшлося про те, що за п’ять років після відкриття ринку землі було укладено понад пів мільйона угод, а ціни на сільськогосподарські ділянки зростали швидше за інфляцію.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Аграрії
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