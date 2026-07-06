Акції більшості українських агрохолдингів демонструють позитивну динаміку
— Фондовий ринок
За минулий тиждень акції більшості українських агрохолдингів, що торгуються на Варшавській та Лондонській фондових біржах, продемонстрували зростання.
Про це свідчать дані Eavex Capital.
Найбільше за тиждень подорожчали акції:
- зросли котирування ІМК (+1,6%),
Де знизились
- Водночас акції «Астарти» знизилися на 0,2%,
- а KSG Agro та «Мілкіленду» втратили по 0,6%.
Найкраща динаміка
Від початку року найкращу динаміку серед українських агрокомпаній демонструє ІМК — її акції подорожчали на 37,7%. Також у плюсі залишаються МХП (+23,1%) та «Астарта» (+5,5%).
Натомість у мінусі від початку року перебувають акції KSG Agro (-13,1%), «Мілкіленду» (-10,9%), «Агротону» (-8,7%) та «Кернела» (-6,9%).
Лідером за ринковою капіталізацією залишається «Кернел» із показником $1,526 млрд. Друге місце посідає МХП із капіталізацією $948 млн, далі йдуть ІМК ($334 млн) та «Астарта» ($309 млн).
Серед менших за капіталізацією компаній «Агротон» оцінюється у $29 млн, а KSG Agro та «Мілкіленд» — по $14 млн кожна.
Раніше ми писали, що Україна суттєво наростила експорт замороженої малини у сезоні 2025/2026 років, досягнувши 56,8 тис. тонн продукції та рекордної виручки у €223,8 млн.
Зростання попиту на європейських ринках і підвищення середньої ціни до €3,94/кг забезпечили новий історичний максимум для галузі.
Також йшлося про те, що за п’ять років після відкриття ринку землі було укладено понад пів мільйона угод, а ціни на сільськогосподарські ділянки зростали швидше за інфляцію. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.